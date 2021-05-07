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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında ikinci kez finalde

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında ikinci kez finale kaldı.

Ali Korkmaz   | 07.05.2021
Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında ikinci kez finalde Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki müsabakada ilk iki periyodu önde geçen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibinin üstünlük kurmasına engel olamadı. Ancak dördüncü periyotta özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla rakibini 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada 3 sayılık atışlarda 7'de 7 isabetle oynayan Sek Henry, müsabakayı 24 sayıyla tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismini 17 sayı ile Amath M'Baye ve 14 sayı kaydeden Raymar Morgan izledi.

Pınar Karşıyaka 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) maçının galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finale yükselen Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselmesine rağmen turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tamamlanmamıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir Türk takımı finale kaldı. 2016-2017 sezonunda finale yükselen Banvit, Tenerife'ye 63-59 yenilerek kupaya uzanamamıştı.

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