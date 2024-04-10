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NBA'de Warriors, deplasmanda Lakers'ı 14 sayı farkla geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-120 yendi.

Yunus Kaymaz  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
NBA'de Warriors, deplasmanda Lakers'ı 14 sayı farkla geçti

İstanbul

NBA'e 14 maçla devam edildi. Rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 23 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Andrew Wiggins 17 sayı, Draymond Green 15 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.

LeBron James'in 33 sayı, 11 asist, 7 ribauntla oynadığı Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rui Hachimura 20 sayı, 11 ribauntla salondan ayrıldı.

Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double"ı Jazz'a yetmedi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Denver Nuggets'a 111-95 mağlup oldu.

Ömer Faruk'un 20 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma istatistikleriyle oynadığı Jazz'da Talen Horton-Tucker, 24 sayıyla en skorer isim oldu. Luka Samanic, 15 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Jamal Murray 28 sayı, 4 asist, Michael Porter 12, Christian Braun 11 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 123-140

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 120-102

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 104-130

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 104-91

Atlanta Hawks-Miami Heat: 111-117 (Uzatmada)

Houston Rockets-Orlando Magic: 118-106

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 130-121

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 112-105

Chicago Bulls-New York Knicks: 117-128

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 87-102

Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-111

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 100-110

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 92-105

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-134

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