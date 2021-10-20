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Spor, Basketbol

NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ilk 25 üyesi açıklandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.10.2021
NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı

Ankara

NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi. Listenin kalan bölümü, yarın ve 22 Ekim Cuma günü duyurulacak.

Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Bob Cousy, Dave Cowens, Kevin Durant, Julius Erving, George Gervin, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Moses Malone, Kevin Mchale, George Mikan, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell, John Stockton

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