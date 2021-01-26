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Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.

Yunus Kaymaz   | 26.01.2021
Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.

THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.

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