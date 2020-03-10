BAE'de yeni tip koronavirüs vakaları 74'e yükseldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 74'e yükseldi.
United Arab Emirates
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 74'e yükseldi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte vaka sayısı 74'e çıktı.
Söz konusu 15 kişinin BAE, İtalya, Sri Lanka, İngiltere, Hindistan, Almanya, Güney Afrika, Tanzanya ve İran vatandaşları olduğu belirtildi.
Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 12'sinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.