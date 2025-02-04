Dolar
35.99
Euro
37.16
Altın
2,817.14
ETH/USDT
2,711.90
BTC/USDT
98,540.00
BIST 100
9,789.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Future Finance” programında konuşuyor Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks konuk ettiği Houston Rockets'ı 124-118 mağlup etti.

Fatih Erel  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi

İstanbul

NBA'de 10 maç yapıldı. Knicks konuk ettiği Rockets'ı 6 sayı farkla yendi.

Knicks'te Jalen Brunson 42 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt ile karşılaşmada öne çıkan oyuncu olurken, Karl-Anthony Towns ve Mikal Bridges ise 22'şer sayı kaydetti.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 kez maç kaybeden Rockets'ta Amen Thompson, takımıyla kariyerinin üçüncü triple-double'ını 25 sayı, 11 ribaunt ve 11 asist ile yaparken Jalen Green ise 21 sayı attı.

Rockets'ta Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamadı.

Jokic'ten 23. "triple-double"

Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-113 yendi.

Nuggets'ta Michael Porter, 36 sayı ile kendisi adına sezonun en yüksek sayısını atarken Nikola Jokic ise 27 sayı, 14 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan Jokic, 23. kez bu performansı ortaya koydu.

Pelicans'ta Trey Murphy III, kariyerinin en yüksek sayısı olan 41 sayıya ulaşmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Pelicans'ta CJ McCollum ise 30 sayı üretti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 114-124

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 130-132

New York Knicks-Houston Rockets: 124-118

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 128-109

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 114-116

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 125-96

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 125-113

Utah Jazz-Indiana Pacers: 111-112

Golden State Warriors-Orlando Magic: 104-99

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-119 (uzatmalarda)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın "sıfır noktası" Greenwich Gözlemevi, 101 yıldır saatleri belirliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesiyle görüştü
Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi

Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışa çıktı

Eski milli basketbolcu Üner Erimer, yaşamını yitirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef "6'da 6"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef "6'da 6"
Türk Telekom'da hedef doğrudan çeyrek final

Türk Telekom'da hedef doğrudan çeyrek final
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet