Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks konuk ettiği Houston Rockets'ı 124-118 mağlup etti.
İstanbul
NBA'de 10 maç yapıldı. Knicks konuk ettiği Rockets'ı 6 sayı farkla yendi.
Knicks'te Jalen Brunson 42 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt ile karşılaşmada öne çıkan oyuncu olurken, Karl-Anthony Towns ve Mikal Bridges ise 22'şer sayı kaydetti.
Bu sezon ilk kez üst üste 3 kez maç kaybeden Rockets'ta Amen Thompson, takımıyla kariyerinin üçüncü triple-double'ını 25 sayı, 11 ribaunt ve 11 asist ile yaparken Jalen Green ise 21 sayı attı.
Rockets'ta Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamadı.
Jokic'ten 23. "triple-double"
Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-113 yendi.
Nuggets'ta Michael Porter, 36 sayı ile kendisi adına sezonun en yüksek sayısını atarken Nikola Jokic ise 27 sayı, 14 ribaunt ve 10 asist kaydetti.
NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan Jokic, 23. kez bu performansı ortaya koydu.
Pelicans'ta Trey Murphy III, kariyerinin en yüksek sayısı olan 41 sayıya ulaşmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Pelicans'ta CJ McCollum ise 30 sayı üretti.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 114-124
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 130-132
New York Knicks-Houston Rockets: 124-118
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 128-109
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 114-116
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 125-96
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 125-113
Utah Jazz-Indiana Pacers: 111-112
Golden State Warriors-Orlando Magic: 104-99
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-119 (uzatmalarda)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.