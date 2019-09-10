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İspanya yarı finalde

2019 FIBA Dünya Kupası'nda İspanya, çeyrek final maçında Polonya'yı 90-78 yenerek yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 10.09.2019
İspanya yarı finalde

İstanbul

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İspanya, çeyrek final maçında Polonya'yı 90-78 yenerek yarı finale yükseldi.

İspanya, maçın başlarında üç sayılık atışlarla etkili olmaya çalışan Polonya karşısında ilk periyodu 22-18 önde tamamladı. Başa baş oyunun sürdüğü ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyan İspanya, soyunma odasına 46-41 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan İspanya, farkın bir ara 14 sayıya (58-44) kadar çıktığı üçüncü periyodu 67-58'lik skorla önde bitirdi. Son çeyrekte maça ortak olmaya çalışan Polonya, bitime 5 dakika 42 saniye kala farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 76-72. Buna karşılık rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan İspanya, farkı tekrar açtı ve mücadeleden 90-78 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Ricky Rubio, 19 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk performansıyla İspanya'nın galibiyetinde ön plana çıktı. Polonya'da Slaughter'ın 19 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda 2006'nın şampiyonu İspanya, yarı finalde Avustralya-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak. Polonya ise 5-8'incilik klasman maçları yapacak.



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