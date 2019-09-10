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Spor

Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu

Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör +81 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Hilmi Sever   | 10.09.2019
Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu

İstanbul

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, +81 kiloda şampiyon oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada final mücadelesinde ringe çıkan Büşra, Ukraynalı rakibi Maria Kryvonis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bugün sona eren şampiyonayı milli takım, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile kapattı.

81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith'e mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Erkekler 64 kiloda ise Mehmet Aydemir şampiyonayı bronz madalya ile tamamlamıştı.

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