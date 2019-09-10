Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
100,605.00
Altın
1,488.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

Roma’da oynayan milli futbolcu Cengiz'in sakatlığı sebebiyle 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Barış Seçkin   | 10.09.2019
Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder’in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder’e dün bazı tetkikler yapıldı.

Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma’nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor

Benzer haberler

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

İtalya'da II. Conte hükümeti güvenoyu arıyor

Romalılar acılarını şiirlerle mezar taşlarına kazımış

A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı
Manisa'da Helenistik ve Roma dönemi tapınağı bulundu

Manisa'da Helenistik ve Roma dönemi tapınağı bulundu
Roma derbisinde kazanan yok

Roma derbisinde kazanan yok