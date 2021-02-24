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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA, Twitch üzerinden basketbol maçları yayınlayacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Abdulkadir Karakaya   | 24.02.2021
FIBA, Twitch üzerinden basketbol maçları yayınlayacak

İstanbul

FIBA'dan yapılan açıklamada, Kadınlar Avrupa Ligi ve 3x3 basketbol maçlarının yanı sıra gençler kategorisindeki bazı turnuvaların Twitch üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Platformdan her yıl yaklaşık 600 saat canlı basketbol maçı yayınlanacağını kaydedildi.

Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Basketbolu interaktif bir şekilde daha fazla taraftara sunacak ve ailemizi genişletme hedefimizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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