FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının normal sezondaki rakipleri belli oldu

İstanbul
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde normal sezonda yer alacak takımlar, 4'erli 12 gruba ayrıldı.
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Türk takımlarından Beşiktaş BOA, J Grubu'nda Enea Gorzow (Polonya), Charnay Basket (Fransa) ve Athinaikos Qualco (Yunanistan) ile mücadele edecek.
Emlak Konut ise E Grubu'nda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turundaki Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni, TTT Riga (Letonya) ve Saarlouis Royals (Almanya) ile karşılaşacak.