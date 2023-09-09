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FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor

Uluslararası en önemli basketbol organizasyonlarından 2023 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Almanya ile Sırbistan, yarın karşılaşacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor

Ankara

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, final heyecanı başlıyor.

Yarı finalde, turnuvanın en önemli favorilerinden ABD'yi, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından 113-111 yenerek son iki takım arasına adını yazdıran Almanya ile Kanada'yı 9 sayı farkla mağlup eden Sırbistan, Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da yarın TSİ 15.40'ta kozlarını paylaşacak.

Eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen Sırbistan, bugünkü ismiyle 2014'ün ardından ikinci final maçında ilk kupasına ulaşmayı hedefliyor.

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya da ilk zaferi için çabalayacak.

Üçüncülük maçı, yarın oynanacak

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile bu organizasyonda ilk finaline çıkacak Kanada, yarın TSİ 11.30'da mücadele edecek.

Geride kalan şampiyonaların tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

YılŞampiyonİkinciÜçüncü
1950ArjantinABDŞili
1954ABDBrezilyaFilipinler
1959BrezilyaABDŞili
1963BrezilyaYugoslavyaSSCB
1967SSCBYugoslavyaBrezilya
1970YugoslavyaBrezilyaSSCB
1974SSCBYugoslavyaABD
1978YugoslavyaSSCBBrezilya
1982SSCBABDYugoslavya
1986ABDSSCBYugoslavya
1990YugoslavyaSSCBABD
1994ABDRusyaHırvatistan
1998YugoslavyaRusyaABD
2002YugoslavyaArjantinAlmanya
2006İspanyaYunanistanABD
2010ABDTürkiyeLitvanya
2014ABDSırbistanFransa
2019İspanyaArjantinFransa
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