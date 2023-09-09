Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,634.00
BTC/USDT
25,852.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hilmi Sever  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Çağdaş Atan için 11 Eylül Pazartesi günü imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul ekibi, 6 gün önce teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
İzmir'de orman yangını çıktı
Türkiye, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimleri kınadı
Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı

Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet