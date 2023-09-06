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Spor

Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sercan Küçükşahin  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Kayseri

Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sürede çok yıprandığını ve yorulduğunu belirtti.

Ayrılık zamanının geldiğini kaydeden Atan, "Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden." ifadelerini kullandı.

Atan ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'e görevde olduğu sürede verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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