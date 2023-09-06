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Spor

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Armada Praxis Yalıkavakspor kazandı

Muhammed Boztepe  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Armada Praxis Yalıkavakspor kazandı

Ankara
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenen Armada Praxis Yalıkavakspor kazandı.

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