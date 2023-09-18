Dolar
27.02
Euro
28.84
Altın
1,926.57
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
26,777.00
BIST 100
7,900.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'nda konuşuyor. İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 2 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Spor, Basketbol

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi yarın yapılacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, yarın İsviçre'de çekilecek.

Muhammed Boztepe  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi yarın yapılacak

Ankara

Cenevre kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak ve grupta üç, altı ve yedinci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar, 2023'ün kasım ayında oynanacak.

Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yolda "kış çilesi" bitiyor
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de düşen helikopter ile 3 personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor

Benzer haberler

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi yarın yapılacak

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi yarın yapılacak

Hayvan haklarının anayasal güvenceye alındığı İsviçre'de sahipsiz hayvanlara barınaklarda gönüllü bakılıyor

İsviçre, 1864'ten bu yana tarihinin en sıcak 5'inci yazını yaşadı

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına sahaya çıktı

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına sahaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet