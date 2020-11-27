Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu

İstanbul
THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu.
Mücadelenin ilk periyoduna iki takımda dengeli bir oyunla başladı. Pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.
İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Pota altında etkin bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 43-33 üstünlükle girmeyi başardı.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip Valencia Basket ilk dört dakika 10-0'lık seriyle farkı kapatmayı başardı. Oyun üstünlüğünü tekrar eline almaya başaran Fenerbahçe Beko periyodu 64-59 önde bitirmeyi başararak mücadelenin son periyoduna 5 sayı farkla önde girdi.
Mücadelenin dördüncü periyoduna iyi başlayan Valencia Basket hücumda ve savunmada gösterdiği etkili oyunu ve bulduğu sayılarla oyun üstünlüğünü eline aldı. Mücadeleden İspanya temsilcisi Valencia Basket 90-86 galip ayrıldı.
Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.
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