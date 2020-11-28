Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak

İstanbul
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 20 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe rakip fileleri 17 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
Bu sezonki lig maçlarında rakiplerini 4 kez konuk eden sarı-lacivertli ekip, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayabildi.
Gökhan Gönül dönüyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı.
Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.
Fenerbahçe'de 6 eksik
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de muhtemel 11
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse.
Beşiktaş ligde 7. sırada
Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan elde eden siyah-beyazlı ekip ise 7. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Savunmada sıkıntılı
Siyah-beyazlı ekip bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla dikkati çekiyor.
Oynadığı 8 maçta 14 gol yiyen Beşiktaş, sadece Yeni Malatyaspor karşısında gole izin vermedi.
Ersin ve Dorukhan cezalı
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak.
Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.
Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da yarınki derbide forma giyemeyecek.
Kalede yine Utku olacak
Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor.
Utku, Medipol Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.
Eksikler dönüyor
Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu.
Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.
Gökhan Töre ve Hasic derbide oynayamayacak
Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kovid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.
Medipol Başakşehir maçı öncesi Kovid-19 testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı.
Kadıköy'de 58. maç
İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 57 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Kadıköy'de Fenerbahçe 80, Beşiktaş 72 kez gol sevinci yaşadı.
Lig maçları
İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü var.
Taraflar, Ülker Stadı'nda 39 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 54 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 46 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 3-1 sona erdi.
Beşiktaş'tan farklı galibiyetler
Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.
Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.
Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.