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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

Metin Arslancan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Evinde oynadığı son iki müsabakadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i de yenerek çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

Litvanya ekibi ise organizasyondaki 4 maçlık mağlubiyet serisini dün İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı yenerek sonlandırdı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu.

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