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Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Muhammed Boztepe  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

20 Ocak Pazartesi:

14.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-Arkas Spor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi

18 Ocak Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

15.00 Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

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