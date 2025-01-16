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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

İstanbul

Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 858. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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