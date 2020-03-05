Ergin Ataman: Olympiakos maçında seyircimizin vereceği motivasyonla galibiyete ulaşmalıyız
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Olympiakos maçı kolay olmayacak. Çünkü oynadıkları son maçı kazanarak buraya geliyorlar. Salon tamamen dolu olacak. Seyircimizin önünde oynamak bize çok büyük bir güç ve enerji veriyor." dedi.
İstanbul
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.
- Anadolu Efes 11 maç sonra yenildi
- THY Avrupa Liginde bu yıl ilk kez kaybeden Anadolu Efes, Olympiakos'u konuk edecek
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, dün Maccabi FOX ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Olympiakos'un bir gün önce oynamış olması bizim için fiziksel açıdan ciddi bir dezavantaj. Uzun bir aradan sonra yeniden seyircimizle buluşuyoruz ve onların vereceği itici güç ve motivasyonla enerjimizi en üst seviyede kullanıp galibiyete ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.
Tibor Pleiss: Olympiakos maçı kolay olmayacak
Anadolu Efes'in Alman oyuncusu Tibor Pleiss, ligde zirvedeki yerlerini korumak istediklerini vurgulayarak, "Olympiakos maçı kolay olmayacak. Çünkü oynadıkları son maçı kazanarak buraya geliyorlar. Salon tamamen dolu olacak. Seyircimizin önünde oynamak bize çok büyük bir güç ve enerji veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.