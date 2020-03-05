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Ergin Ataman: Olympiakos maçında seyircimizin vereceği motivasyonla galibiyete ulaşmalıyız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Olympiakos maçı kolay olmayacak. Çünkü oynadıkları son maçı kazanarak buraya geliyorlar. Salon tamamen dolu olacak. Seyircimizin önünde oynamak bize çok büyük bir güç ve enerji veriyor." dedi.

Ercan Çakar   | 05.03.2020
Ergin Ataman: Olympiakos maçında seyircimizin vereceği motivasyonla galibiyete ulaşmalıyız

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, dün Maccabi FOX ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Olympiakos'un bir gün önce oynamış olması bizim için fiziksel açıdan ciddi bir dezavantaj. Uzun bir aradan sonra yeniden seyircimizle buluşuyoruz ve onların vereceği itici güç ve motivasyonla enerjimizi en üst seviyede kullanıp galibiyete ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tibor Pleiss: Olympiakos maçı kolay olmayacak

Anadolu Efes'in Alman oyuncusu Tibor Pleiss, ligde zirvedeki yerlerini korumak istediklerini vurgulayarak, "Olympiakos maçı kolay olmayacak. Çünkü oynadıkları son maçı kazanarak buraya geliyorlar. Salon tamamen dolu olacak. Seyircimizin önünde oynamak bize çok büyük bir güç ve enerji veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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