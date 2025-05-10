Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe’yi 72-62 yendi

İstanbul
Bu sonuçla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
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Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 7-0 önde geçti. Fenerbahçe Beko karşısında etkili savunma yapan siyah-beyazlılar, 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 9-0. Potasını iyi savunan Beşiktaş, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 8. dakikayı 11-2 üstün bitirdi. Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, derbide ilk çeyreği 10 sayılık avantajla önde kapattı: 17-7.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ile peş peşe dış atış isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 22-18. Bu çeyrekte skor üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım karşısında özellikle pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 34 saniye kala eşitliği yakaladı: 30-30. Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 33-32 üstün girdi.
İkinci yarıya 7-0'lık seriyle giren Beşiktaş Fibabanka, top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertli rakibi karşısında 24. dakikayı 43-38 üstün tamamladı. Başa baş geçen mücadelede Hayes-Davis ve Guduric'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 40 saniye kala yeniden oyuna dengeyi getirdi: 53-53. Son bölümde Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde gitti.
Son çeyrek dengeli bir oyunla başladı. Mathews ve Allman ile basketler bulan Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe karşısında son 4 dakikaya 64-60 üstün girdi. Topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermedi ve 38. dakikayı 68-60 önde geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.
Sinan Erdem kapalı gişe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi.
Öte yandan, siyah-beyazlı kulüp hafta boyunca taraftarların derbide "beyaz" giyinmesi için çağrıda bulunmuştu.
Başkan Adalı, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.
Müsabakayı saha kenarından takip eden Adalı, müsabaka öncesinde siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Özalp ve Özkan Arseven de derbi maçı yerinde takip etti.
Özkan Arseven: "Taraftar arkamızda oldukça kazanamayacağımız maç yok"
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko'yu derbide 72-62 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, taraftarların desteğiyle kazanamayacakları maç olmadığını söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arseven, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz ederek, "Öncelikle büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bizim en büyük itici gücümüz bu. Dün maç öncesindeki toplantıda da bundan bahsettik. Taraftar arkamızda olduğu sürece bizim kazanamayacağımız, kaybedeceğimiz bir maç yok." diye konuştu.
Ligde en son Fenerbahçe'ye kaybettiklerini hatırlatan Özkan Arseven, "O maçtan beri 14 galibiyet oldu. Yine bir Fenerbahçe maçı. Burada geçen sezon da yine Fenerbahçe galibiyetimiz var. Bizim yenemeyeceğimiz takım yok. İki THY Avrupa Ligi takımının arasında ikinci sıradayız. Anadolu Efes alt sırada. Biz finallerin takımıyız. Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek. Lig şampiyonluğunu hedefliyoruz. Önümüzde iki maç var. Bu galibiyetle beraber ikinciliği garantiledik. Sezon sonunda da şampiyon olup, Beşiktaş camiasına kupayı hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yiğit Arslan: "Beşiktaş'ın büyüklüğüne yaraşır bir atmosfer vardı"
Beşiktaş Fibabanka kaptanı Yiğit Arslan, taraftar desteğiyle güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Kulübüne yakışan bir atmosfer olduğunu anlatan 28 yaşındaki şutör oyun kurucu, "Çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yaraşır bir atmosfer vardı. Bizim için güzel bir gün oldu. Taraftarlarımızla beraber güzel, hayatımızda unutmak istemediğimiz akşamlardan biri oldu. Çünkü önemli bir rakip. Türkiye'de, Avrupa basketbolunda çok iyi yerlerde olan hem önemli bir kulüp, hem önemli bir takım. Onlara Dörtlü Final'de başarılar diliyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İyi günümüz, kötü günümüz muhakkak oluyor. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, görünmeyen tüm kahramanlarımızın, malzemecinin, sağlık sorumlularımızın, masörlerimizin hepsinin payı var. Çok güzel bir akşam." ifadelerini kullandı.
Üst üste alınan 14. galibiyetle ilgili bir soruya tecrübeli oyuncu, "Kolay kolay olmayacak seriler bunlar. Biz takım olarak iyi çalışıyoruz. İyi yönetiliyoruz. Hem yönetim tarafından, hem takımın idari anlamında gerçekten aile gibiyiz. Umarım bunu sürdürebiliriz, sezonun sonuna kadar ve uzun yıllar boyuncu. İnşallah serimize de devam edebiliriz." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.