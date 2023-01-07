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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Filip Petrusev

Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın pivotu Filip Petrusev, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 07.01.2023
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Filip Petrusev

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Petrusev, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Sırp basketbolcu, Kızılyıldız'ın İspanya temsilcisi Valencia'ya karşı deplasmanda 77-75 kazandığı maçta 25 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.


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