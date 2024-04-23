Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak.
İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.