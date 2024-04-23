Dolar
32.56
Euro
34.80
Altın
2,308.39
ETH/USDT
3,160.00
BTC/USDT
66,218.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir giderilemedi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Benzer haberler

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe, kadın basketbolunda kazanılan 4 kupayla hedeflere ulaştı

NBA play-off'larında Celtics, Heat'i yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off'larında Celtics, Heat'i yenerek seride 1-0 öne geçti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Teknik direktör arayışımız sürüyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Teknik direktör arayışımız sürüyor
NBA play-off'larında Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off'larında Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 1-0 öne geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet