Anadolu Efes'te ameliyat edilen Erkan Yılmaz, 3 ay parkelerden uzak kalacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.
İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.