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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Anadolu Efes'te ameliyat edilen Erkan Yılmaz, 3 ay parkelerden uzak kalacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.

Emrah Altunkaya  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Anadolu Efes'te ameliyat edilen Erkan Yılmaz, 3 ay parkelerden uzak kalacak

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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