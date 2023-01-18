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Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, Los Angeles Lakers karşısındaki performansıyla hem NBA tarihine geçmesi hem de kariyer rekoru kırması ABD basınında geniş yer buldu.

Fatih Erel   | 18.01.2023
Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında

İstanbul

Alperen Şengün, LeBron James'in de formasını giydiği Lakers'a 140-132 mağlup oldukları maçta 33 sayı 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokluk bir performans sergilemişti.

Hem efsane isim Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaunt ve 5+ asiste ulaşan en genç pivot olan hem de 33 sayıyla kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki Alperen'in bu performansı, ABD basınında ve sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin CBS Sports internet sitesi, Alperen'in Lakers karşısındaki performansı hakkında "Durdurulamazdı." ifadesini kullandı.

CBS Sports, Alperen Şengün'ün geçen sezon gerçek potansiyelini gösterme fırsatı bulamadığını ancak bu sezon maçlara ilk 5'te başlayarak kendisini kanıtladığını yazdı.

Washington Post gazetesi ise "20 yaşındaki Türk pivot Şengün, 33 sayıyla kariyer rekoru kırdı." bilgisini paylaştı.

NBA haberlerine yer veren Basketball Insider internet sitesi, "Rockets'ın oyuna her zaman etki eden genç yıldızlarından biri Alperen Şengün. Dün gece Lakers'a karşı, Los Angeles'ı sersemletmek için takım arkadaşına güzel bir arka pas attı." ifadelerini kullandı.

İnternet sitesi, "Bu sezon sınırlı bir başarıya sahip olan takımına rağmen Alperen Şengün için güzel bir sezon oluyor. Geçen yıla göre sayılarını, ribauntlarını, asistlerini ve şut yüzdesini geliştirdi ve Rockets için etkili oldu. Şengün yetenekli bir oyuncu ve oyununun bazı yönlerinde Denver'daki Nikola Jokic'i hatırlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Houston Chronicle gazetesi ise "Şengün hayatının maçını oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, milli basketbolcunun, Rockets'ı ilk yarıda fazlasıyla oyunda tutan bir performans sergilediğini kaydetti.

Spor dergisi Sports illustrated da "Lakers, Houston'ın uzununa (Alperen Şengün) karşı koyamadı." yazdı.

Dergi, Alperen Şengün'ün, "LeBron'a karşı oynamak herkesin hayalidir. On yıl sonra çocuklarıma ona karşı oynadığımı söyleyeceğim. Harika bir andı." ifadelerini kullandı.

Sports illustrated ayrıca, Houston Rockets Başantrenorü Stephen Silas'ın, Alperen Şengün hakkındaki "Agresif kalmaya devam ederse, ona topu vermemek zor olacak." ifadelerine yer verdi.

Chron internet gazetesi ise "Şengün, bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt rekoru kıran en genç Rockets oyuncusu olarak bu başarıya Aralık 1984'te 21 yaşında ulaşan Hakeem Olajuwon'u geride bıraktı. Daha da etkileyici olan Şengün, bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaunt ve 5+ asiste ulaşan NBA tarihinin en genç pivotu olarak Shaquille O'Neal'in 1993 rekorunu kırdı." bilgilerini paylaştı.

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