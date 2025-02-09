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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yendi.

Ercan Çakar  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

PLOİEŞTİ

Ay-yıldızlı takım, grupta 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, organize hücumlarda bulduğu basketlerle 5. dakikayı 9-3 üstün geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında boyalı alanda üst üste basketler bulan ay-yıldızlı ekip, birinci periyodu 23-12 önde bitirdi.

İkinci periyotta ev sahibi takım, Irimia ve Panait ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. A Milli Takım, rakibine Tilbe Şenyürek ve Meltem Yıldızhan ile karşılık vererek soyunma odasına 44-29 önde gitti.

A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada etkili başladı. Ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun ve Elif Bayram'ın öne çıktığı üçüncü periyodu da 74-43 üstün geçti.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ve farkı daha da açan A Milli Takım, müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.

Üst üste 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2025'te de şampiyonada boy gösterecek.

Milli takım, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazandı.

Romanya'yı ilk maçta farklı yenmişti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta Romanya ile İstanbul'da oynadığı maçı farklı skorla kazanmıştı.

Ay-yıldızlı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmadan 101-54 galip ayrılmıştı.

Türk taraftarlar yalnız bırakmadı

Türk taraftarlar, Romanya ile oynanan maçta A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, kendilerine ayrılan tribünde ay-yıldızlı takıma destek verdi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da maçı tribünde takip etti.

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