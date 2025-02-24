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A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubunu üçüncü sırada tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında konuk olduğu İzlanda'ya 83-71 yenildi.

Muhammed Boztepe  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubunu üçüncü sırada tamamladı

Reykjavik

Mücadeleye iyi başlayan İzlanda, pota altından bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 14-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan milli takım, çeyreğin bitimine 2 dakika 36 saniye kala farkı 4 sayıya (14-10) indirdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen ve yay gerisinden yüzdeli oynayan İzlanda, ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altında Hlinason ile etkili oynamaya devam eden İzlanda, 16. dakikayı 38-25 önde geçti. Muhsin Yaşar, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim'in sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan milli takım, farkı 8 sayıya (46-38) indirdi. İzlanda, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

Üçüncü periyotun başlarında her iki takımda kolay sayılar bulurken milli takım, mücadelenin 24. dakikasında farkı 5 sayıya (54-49) indirdi. Daha sonra Kristinn Palsson ve Hermannsson ile 7-0'lık seri yakalayan İzlanda, farkı yeniden 12 sayıya (61-49) çıkardı. İyi oyununu sürdüren İzlanda, üçüncü periyodu da 69-54 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan milli takım, Furkan Haltalı, Şehmus Hazer ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 10 sayıya (74-64) düşürdü. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen İzlanda, mücadeleyi 83-71 kazandı.

İzlanda bu sonuçla ikinci sıraya yükseldiği grupta Avrupa Şampiyonası bileti alan son takım oldu. Kasım ayındaki maçlarda Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım ise grubu üçüncü sırada bitirdi.

İzlanda'ya 39 yıl sonra kaybetti

A Milli Basketbol Takımı, İzlanda'ya 39 yıl sonra mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, rakibi karşısında bundan önceki yenilgisini 1986 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde 63-58'lik skorla yaşamıştı.

Milli takım, İzlanda ile oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Sonuçta önemli olan gruptan çıkmamızdı, bunu başardık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, İzlanda'ya gelirken maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ana kadrodan en az 7-8 oyuncunun İzlanda'ya gelmediğini belirten Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç onlar için önemliydi. Tecrübeli iki tane oyun kurucuları Hermannsson ve Fridriksson maç boyunca bizim kısalarımıza karşı çok ciddi bir üstünlük sağladı. Maçı hak ettiler. Avrupa Şampiyonası'yla ilgili şu an konuşmak yersiz. Orada tamamen bambaşka bir kadro olacak. Sonuçta önemli olan gruptan çıkmamızdı, bunu başardık. Buraya daha iyi bir kadroyla gelip kazanmak isterdik. Maçtan önce de maçın favorisi İzlanda'ydı. Sürprizi gerçekleştiremedik."

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