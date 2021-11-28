Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mustafa Cengiz’in vefatına ilişkin oğlu Sarper Cengiz, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen'de Tarihi Taşhan Çarşısı'nda "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması" programına katıldı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

Emre Doğan   | 28.11.2021
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yendi.

Çekişmeli başlayan maçın 5. dakikasını Büyük Britanya 10-8 önde geçti. Hücumlarda üst üste hata yapan milli takım karşısında Büyük Britanya pota altını iyi kullandı ve Lautier-Ogunleye'nin basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya (23-10) çıkardı. Kalan bölümde pota altını Metecan Birsen ile iyi kullanan A Milli Takım, 1. periyot sonunda farkı 7 sayıya indirdi: 16-23.

Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı. Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü. Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.

Faul atışlarından 5 sayı bulan milli takım, 22. dakikada 42-37 üstünlük yakaladı. Alan savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım özellikle Buğrahan ile iyi organize oldu ve Melih'in basketiyle 27. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) çıkardı. Muhsin'in beş faulle kenarda olduğu, Furkan'ın da dördüncü faulüne ulaştığı son bölümde konsantrasyon bozukluğu yaşayan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamasa da 3. periyodu 60-54 önde geçti.

Son periyotta Larkin ile üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, rakibini 84-67 mağlup etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB: BioNTech-Pfizer'in 100 günde aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor
Türkiye'de 21 bin 655 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Avustralya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

Benzer haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Büyük Britanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belarus'a mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi başlıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, basınla buluştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basınla buluştu