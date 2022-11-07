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Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal aday kadroya alındı

A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal, aday kadroya dahil edildi.

Ercan Çakar   | 07.11.2022
A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal aday kadroya alındı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.

Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


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