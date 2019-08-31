2019 FIBA Dünya Kupası'ında dört grupta maçlar tamamlandı
2019 FIBA Dünya Kupası'nın ilk gününde A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı.
Şangay
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı.
Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
A Grubu
Polonya-Venezuela: 80-69
Fildişi Sahili-Çin: 55-70
B Grubu
Rusya-Nijerya: 82-77
Arjantin-Güney Kore: 95-69
C Grubu
İran-Porto Riko: 81-83
İspanya-Tunus: 101-62
D Grubu
Angola-Sırbistan: 59-105
Filipinler-İtalya: 62-108
E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın
2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın oynanacak.
Yarınki maçların TSİ programı şöyle:
E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi-Şanghay)
11.30 Türkiye-Japonya
15.30 Çekya-ABD
F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)
11.00 Yeni Zelanda-Brezilya
15.00 Yunanistan-Karadağ
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)
11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün
15.30 Fransa-Almanya
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)
10.30 Kanada-Avustralya
14.30 Senegal-LitvanyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.