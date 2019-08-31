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2019 FIBA Dünya Kupası'ında dört grupta maçlar tamamlandı

2019 FIBA Dünya Kupası'nın ilk gününde A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı.

Ercan Doğan   | 31.08.2019
2019 FIBA Dünya Kupası'ında dört grupta maçlar tamamlandı

Şangay

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu

Polonya-Venezuela: 80-69

Fildişi Sahili-Çin: 55-70

B Grubu

Rusya-Nijerya: 82-77

Arjantin-Güney Kore: 95-69

C Grubu

İran-Porto Riko: 81-83

İspanya-Tunus: 101-62

D Grubu

Angola-Sırbistan: 59-105

Filipinler-İtalya: 62-108

E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın

2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın oynanacak.

Yarınki maçların TSİ programı şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi-Şanghay)

11.30 Türkiye-Japonya

15.30 Çekya-ABD

F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya

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