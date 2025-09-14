Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,619.00
BTC/USDT
115,611.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankaralılar, A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Atatürk Orman Çiftliği’ndeki dev ekrandan izliyor Trabzonlular, A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Kent Meydanı’ndaki dev ekrandan izliyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

12 Dev Adam şampiyonluk için sahada: Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıktı. A Milli Basketbol Takımı, Almanya karşısında üçüncü çeyreği 67-66 önde kapattı. Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor.

Emre Doğan  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
12 Dev Adam şampiyonluk için sahada: Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. 

Milliler üçüncü çeyreği Almanya karşısında 67-66 önde kapattı.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.

Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmayı Bakan Bak da izliyor

Türkiye ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip ediyor.

Karşılaşmayı Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler izledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de finali yerinde takip ediyor.

Final kapalı gişe

Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynanıyor.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olacağı karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip ediyor.

Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan Doha'da Al Jazeera Arapça ve Katar TV'ye konuştu
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

Benzer haberler

12 Dev Adam şampiyonluk için sahada: Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

12 Dev Adam şampiyonluk için sahada: Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu

EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye 2. oldu

Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı

Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet