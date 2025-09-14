12 Dev Adam şampiyonluk için sahada: Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıktı. A Milli Basketbol Takımı, Almanya karşısında üçüncü çeyreği 67-66 önde kapattı. Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor.
Riga
Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Milliler üçüncü çeyreği Almanya karşısında 67-66 önde kapattı.
Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.
Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.
Karşılaşmayı Bakan Bak da izliyor
Türkiye ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip ediyor.
Karşılaşmayı Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler izledi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de finali yerinde takip ediyor.
Final kapalı gişe
Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynanıyor.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olacağı karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip ediyor.
Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.