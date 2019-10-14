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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 14.10.2019
CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ifadelerinden dolayı resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim'de Twitter'daki hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır." şeklindeki paylaşımda bulunduğu, aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajda de benzer ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Tanrıkulu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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