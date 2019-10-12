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Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Şanlıurfa’da sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi.
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 12.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınırda askeri yoğunluk yaşanıyor. Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi. ( Ramazan Kaya - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Tel Abyad'da sınır hattında askeri araç yoğunluğu yaşanıyor

Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin Tel Abyad ilçesi doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakması nedeniyle gökyüzünde oluşan duman yoğunluğu da devam ediyor.

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