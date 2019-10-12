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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Rasulayn kontrol altına alındı'

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.10.2019
'Rasulayn kontrol altına alındı' Fotoğraf: Hişam el-Homsi/AA

Ankara

"Rasulayn kontrol altına alındı"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. ( Suriye Milli Ordusu (SMO) - Anadolu Ajansı )

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

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