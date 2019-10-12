Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul’da 3. Parlamento Başkanları Konferansına ilişkin basın toplantısına katılıyor
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı çok sayıda Arap, başarıyla ilerleyen Barış Pınarı Harekatı'nda örgütün kontrolü kaybetmesinden faydalanıp kaçıyor.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 12.10.2019
Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor

Tel Abyad

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesi, YPG/PKK'nın baskıyla silah altına aldığı Arapların örgütten kaçışına imkan sağladı. 

AA'ya bilgi veren ancak ailelerinin güvenliği nedeniyle isimlerinin paylaşılmasını istemeyen bazı Arap gençleri, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun harekatı derinleştirmesinden faydalanarak YPG/PKK'dan kaçtıklarını anlattı.

Arap gençleri, örgütün uzun zamandır bölgede büyük bir baskı kurarak Arap aşiretlerini korkuttuğunu, aşiretlerin çoğunun YPG/PKK’nın gençleri silah altına alma ısrarına direnemediğini, ayrıca ABD'nin örgütle çalışan aşiretlere parasal ve lojistik desteği sağlayarak süreci teşvik ettiğini anlattı.

  TSK ve SMO askerlerinin Arap topraklarına girmesiyle aşiretler üzerindeki baskının kırıldığını kaydeden Arap gençleri, "Yüzlerce arkadaşımız PKK'nın kontrolü kaybetmesini fırsat bilip Aynularab ve Münbiç kırsalındaki yerlerini terketti. Kaçarak gizlendiler. Güvenli gördükleri yerlere gittiler. Hatta çok daha fazlası çıkmış olmalı. PKK yolları kapatarak bu kaçışlara engel olmaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Bu arada, Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik önemdeki M4 yolu üzerinde yer alan Al Zeydiyye köyünde, Arap halk YPG/PKK'yla çatışarak köylerini teröristlerden temizledi. Halk köylerine SMO bayrağı astı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda nüfusun büyük bölümünü Araplar oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor

'Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz'

'Birileri, iki NATO üyesi ülkenin birbirine ateş etmesini istiyor'

'Birileri, iki NATO üyesi ülkenin birbirine ateş etmesini istiyor'
Uluslararası Balkan Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uluslararası Balkan Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık