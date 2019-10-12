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Harekat aleyhine dezenformasyon için başka olayların görüntülerini kullandılar

Terör örgütü yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için başka yerlerde çekilmiş görüntülere başvuruyor.

Enes Canlı   | 12.10.2019
Harekat aleyhine dezenformasyon için başka olayların görüntülerini kullandılar

Ankara

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, başka yerlerde ve tarihlerde çekilmiş video görüntülerini harekat sırasında kaydedilmiş gibi paylaşıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları sürüyor.

Sosyal medyada manipülatör bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında Esed rejiminin bombalaması sonrasında Ağustos 2016’da bir kadın ve iki çocuk cesedinin görüldüğü videoyu paylaştı ve harekattan bir görüntüymüş gibi sunmaya çalıştı.

Yine aynı şekilde, terör örgütü yanlısı bir hesap, Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilisede Nisan 2017'de yaşanan patlamanın hemen sonrasında çekilen videoyu harekat aleyhine manipülasyon için kullanmaya çalıştı.

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