Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımları
Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle siyasiler, ünlü isimler, çeşitli dernek ve vakıflar destek paylaşımlarında bulundu.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından siyasiler, ünlü isimler, çeşitli dernek ve vakıflar destek mesajları yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.
Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusunun, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde olduğunu belirterek, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından harekata ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.
Dönmez, Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Dönmez, paylaşımında "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Barış ve huzurun adı Barış Pınarı Harekatı hayırlara vesile olsun." değerlendirmesini yaptı.
KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir." dedi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.
Tatar, Türkiye'nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye’mizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ünlü isimler sosyal medyadan destek verdi.
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından "Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır." diye konuştu.
Oyuncu Zafer Algöz ise Arkın'ın paylaşımını retweet ederek, operasyona destek verdi.
Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan hesabından "Allah'ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle." duasını paylaştı.
Oyuncu İsmail Hakkı, "Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura ! Sağırları koy verin gitsinler." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Kıraç, operasyona desteğini "Barış Pınarı Harekatı" ile yapılmış çok sayıda paylaşımı retweet ederek, gösterdi.
Şarkıcı Alişan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun."
"Türkiye, terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır"
Oyuncu Doğa Rutkay, hesabından "Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun." duasında bulunurken, Vildan Atasever, "Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz." dedi.
Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu instagram hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" yorumunu yaptı.
Besteci ve şair Uğur Işılak, "İnanıyoruz ki Türkiye, toprak bütünlüğünü korumak ve terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Çiğ üslup, kibir ve tehdit haydutların tavrıdır. Dik durmak, hedefe yürümek ve gözünü budaktan sakınmamak ise yiğitlerin." yorumunda bulundu.
Şarkıcı Cenk Eren de 2 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye karşı Türk devletinin ve ordusunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Yıllardır ülkemizi bölmek için batılı güçlerin maşası olmuş terör örgütlerine karşı yapılan bu savaş da devletim, ordum ve Cumhurbaşkanın yanında olmamdan dolayı linç edilmek benim için büyük onurdur, şeref madalyası gibi taşırım."
"Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin harcı değildir"
Şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabından "Ülkemi, memleketimi seviyorum." mesajını yazarken, oyuncu ve programcı Yavuz Seçkin ise "Türk Milleti ordusunun yanında" etiketini paylaştı.
Şarkıcı Metin Şentürk, "Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir. Herkes haddini bilsin" dedi.
"Sancağa parmak sallandığında/ yekvücudumuzla hatırlatırız/ Biz hürriyet aşıklarıyız, paçavralara pabuç bırakmayız." dizelerine Twitter hesabında yer veren oyuncu Ali Nur Türkoğlu da şunları kaydetti:
"Türk Milleti ordusunun yanında her daim. Yeryüzünün en cesur ve aynı zamanda en merhametli askeri Mehmetçiğimiz. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz bahtınız açık olsun. Ezelden beri tamamı asker olan bu milletin ordusunu gördüğünden ibaret saymak gafletiyle hamle yapanlar her daim mağlupturlar."
Şarkıcı Yusuf Güney instagram hesabından "Gazamız mübarek olsun. Allah ayağımıza taş değdirmesin sizleri tez zamanda yavrunuza, yuvanıza sağ sağlim kavuştursun. İnşallah hilal ile haçın kavgasında muvaffak eylesin. Var olun, sağ olun koç yiğitlerim." temennilerinde bulundu.
Yazar Ahmet Turgut operasyona ilişkin dua paylaşımı yaparken, yazar Sinan Canan da hesabından "Harekatımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Mehmetçiklerimize dualarımızı gönderiyoruz. Allah hayırlı tüm girişimlerinde Türkiye'nin önünü açsın." diye konuştu.
Yazar Mustafa Armağan, "Ya Rabbi, askerlerimizi muzaffer kıl. Onların yar ve yardımcıları ol. Kılıçlarını keskin, atlarını yüğrük, bahtlarını açık eyle." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Murat Kekilli de sömürüldükten sonra sanatın sağı ve solu olmadığı yorumunda bulunarak, "ABD hangi yerlinin hayatına saygı duymuş ki? Öldürmeye kendi yerlilerinden (kızılderililer) başlamadı mı? Seni veya beni umursayacağını sanma. Bu bölgede kim ölürse ölsün, sol, sağ, siyah, beyaz onların umurunda değildir." değerlendirmesini yaptı.
Şair Dursun Ali Erzincanlı ise "Dünyayı sevecek büyüklükte yürekler, kıyameti yaşatacak güçte bilekler yola çıktı. Haydi Bismillah." dedi.
Sosyal medyadan destek tweetler atan piyanist Tuluyhan Uğurlu, şarkıcı Işın Karaca ve Tuğçe Kazaz'ın yanı sıra yönetmen Mesut Uçakan ve halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Twitter'dan harekete destek veren dua paylaşımında bulundu.
Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin." ifadesini kullandı.
Dürgen, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, vatandaşların huzur-güvenliğine yönelik tehdit-tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı her zaman mücadele ettiği gibi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek amacıyla asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve hava sahasını kapatma tehditlerini kabul etmediklerini vurgulayan Dürgen, bu tutumları binlerce kilometre ötelerden gelerek bölgeyi dizayn etmeye çalışan bir "hadsizliğin yansıması" olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"ABD'li yetkililerin, 'Türklerle Kürtler yüzyıllardır savaşan kadim düşmanlardır' ifadesi art niyetli olduğunu düşündüğümüz bir cehalet ürünüdür. Türk'ün, Türkmen'in, Kürt'ün ve diğer bütün unsurlarımızın bin yıllık kardeşliği ve köklü değerlerimiz, bu asılsız iddiaları havada bırakmaktadır.
TEMAD Genel Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini destekliyoruz. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Allah yardımcımız olsun."
Karadeniz Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir, Türkiye'nin askeri müdahaleye ve sınır ötesi harekata birileri gibi yakmak, yıkmak, katletmek, yok etmek, sömürmek, insanlık suçu işlemek ve lanetle anılmak için değil, bekasını tehdit eden terör koridoruna mani olmak ve mazlumları korumak için müracaat ettiğini bildirdi.
Cevahir, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye'nin, adalet ve sulhu esas alan büyük bir imparatorluğun bakiyesi devlet olduğunu belirten Cevahir, ülkenin üç kıtada adalet ve sulh ile hüküm süren Osmanlı'nın parçalanması ve yok edilmesi yolunda iç ve dış mihrakların nasıl iş birliği yaptığını unutmayan, bu tecrübeyi her daim hatırda tutan bir devlet tecrübesine sahip olduğunu anlattı.
Türkiye'nin güneyinde meydana gelen hadiselerin sadece tesir ettiği değil aynı zamanda tehdit ettiği bir ülke olduğuna dikkati çeken Cevahir, "Güneyimizde Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru tesisiyle hem kuşatılmak hem de kurulmasıyla hedeflenen bir terör devletiyle sınırları tehdit edilmek istenmektedir. Böyle bir tehdit ve tehlikeye değil Türkiye'nin hiçbir devletin müsaade etmeyeceği tartışmasızdır. Türkiye, uluslararası kuruluşlara üyeliği sebebiyle ittifak ilişkisi içinde olduğu bazı devletler, Türkiye'nin aleyhine bir terör örgütünü muhtelif şekil ve vasıtalarla destekleyip, terör koridorunun oluşumuna katkıda bulunmakta, ülkemizin meşru müdafaa hakkını kullanması üzerine de diplomatik nezaketi dahi dikkate almaksızın açıkça tehdide tevessül etmektedir. Türkiye, kabile devleti ve peyk olmadığı, köklü bir devlet teşkilatı ve idare geleneği üzerine inşa ve bina edilen nüfusu ve yüz ölçümünü aşan bir ağırlığa sahip olduğu için bu bayağı ve küstahça tehdide hak ettiği cevabı vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Cevahir, Türkiye'nin beka kaygısının slogan, söylem veya paranoya olmadığının altını çizerek, "Beka endişesi haklı gerekçelere ve tarihi siyasi gelişmelere dayalıdır. Türkiye, büyük bir güç olması planlı, programlı ve kararlı bir şekilde engellenmeye çalışılan bir ülkedir ve bu vadide karmaşık ve karışık uluslararası suikast ve tuzaklara maruz kalmaktadır. Türkiye, hem sınırlarını muhafaza ve müdafaa edecek hem de uluslararası saldırı ve tehditlere bihakkın cevap verebilecek bir ülkedir ancak bu vadide milletimize düşen de nifak ve tefrikaya yol açacak tavır ve beyanlardan kaçınmak, yek-vücut olarak devletimizin, ordumuzun arkasında durmaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin askeri müdahaleye ve sınır ötesi harekata birileri gibi yakmak, yıkmak, katletmek, yok etmek, sömürmek yani insanlık suçu işlemek ve lanetle anılmak için değil bekasını tehdit eden terör koridoruna mani olmak ve mazlumları korumak için üstelik başka bir müdahale şekli kalmadığı için müracaat ettiğini belirten Cevahir, oluşturulmak istenen terör koridorunun pek çok noktasında masum ve mazlum insanların yerlerinden edildiğine dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.