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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da askeri hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.

Müslüm Etgü   | 31.10.2019
Tel Abyad'da askeri hareketlilik Fotoğraf: Müslüm Etgü / AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik yaşanıyor.

Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürerken Türkiye sınırına yakın bölgedeki bir evde bulunan EYP kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sesi ve yükselen dumanlar, Akçakale ilçesinden de görüldü.

Öte yandan TSK'nin Tel Abyad'daki askeri hareketliliği ve ilçeyi normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ilçenin güvenliğini kontrol ve takip eden TSK unsurları, diğer taraftan yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması sürecine destek oluyor.

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