Euro
7.97
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,901.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap hazırlandı. İletişim Başkanlığınca hazırlanan "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesi de faaliyete geçti.

Güç Gönel   | 24.07.2020
İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi

İstanbul

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap ile Türkçe ve İngilizce olarak "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesi hazırladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadet açılması dolayısıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap, cuma namazı için gelenlere dağıtıldı.

"Ayasofya'nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı'nın Değerli Katkısı", "İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi", "Ayasofya'nın Hukuki Statüsü", "Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii" ve Ayasofya Camii'nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi" bölümlerinden oluşan kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasına da yer verildi.

Kitabın ön sözünde İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, "İletişim Başkanlığı olarak bu çok değerli gelişmeyi tarihe not olarak düşmek istedik. Elinizdeki eser Ayasofya'nın tarihi sembol ve değeriyle mimari özelliklerini öğrenmek isteyenler için detaylı birçok bilgiyi sunmaktadır. Bununla birlikte Ayasofya'nın dini ve kültürel açılardan nasıl bir önem arz ettiği de bu kitapta ele alındı." ifadeleri de yer aldı.

İletişim Başkanlığı ayrıca kitaptaki bölümlerden oluşan, Türkçe ve İngilizce dillerinde "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesini de açtı. Sitede İletişim Başkanlığı arşivinden Ayasofya-i Kebir Camii fotoğraflarından oluşan özel bir bölüm de bulunuyor.

Sitede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) memnuniyet ve teşekkürlerini ifade ettikleri mesajların olduğu "Gönüllerde Ayasofya" bölümüne de ulaşılabildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında 24 saatte 1164 kişi hayatını kaybetti
Vietnam Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı
Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı
İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi

Benzer haberler

İran medyası: Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılışı yüzyılın en önemli olaylarından biri

İran medyası: Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılışı yüzyılın en önemli olaylarından biri

TBMM Başkanı Şentop: Bu kutlu gün Anadolu’nun iradesinin tezahürüdür

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikindi namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı Amerikan basınında yankı buldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı Amerikan basınında yankı buldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı
Aydın'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı yapıldı

Aydın'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı yapıldı