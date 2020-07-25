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Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Camiinde imparatorların tac giyme alanına halı serilmedi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor" dedi.

Mücahit Türetken   | 25.07.2020
Ayasofya-i Kebir Camiinde imparatorların tac giyme alanına halı serilmedi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi.

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.

Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.

Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili sorumuzu cevaplandırdı.

Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor." dedi.

Yılmaz, camide kubbe kısmında yer alan freskleri örten perdenin de planlandığı gibi vakit namazlarında kapanacağını söyledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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