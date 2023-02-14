Dolar
18.85
Euro
20.29
Altın
1,858.99
ETH/USDT
1,514.00
BTC/USDT
21,865.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TFF Başkan Mehmet Büyükekşi, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarını yeniden başlattı.

Uğur Aslanhan   | 14.02.2023
SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı

İstanbul

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, depremin ilk gününden itibaren 186 yardım uçuşu gerçekleştirdi ve afetten etkilenen yaklaşık 11 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Bu seferlerle yaklaşık 5 bin arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibi deprem bölgesine ulaştırılırken, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 166 ton yardım malzemesi de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşındı.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına da devam ediyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak bilet rezervasyonu yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz
Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar
Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarın kefalet kooperatifi ve Halkbank borçları ertelendi
Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Belçika'nın Hatay'da kuracağı sahra hastanesinin sağlık ekibi yola çıktı

Benzer haberler

SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı

SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı

SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı

THY onarılan Hatay Havalimanı'na İstanbul'dan yolculu sefer düzenledi

Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi

Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi
Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi
Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı

Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet