İGA ekipleri Hatay Havalimanı'nın pistini onarmayı sürdürüyor
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ekipler, Hatay Havalimanı'nın depremde zarar gören pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, pistte 45 hasarlı nokta tespit eden ekipler, zarar gören yerleri kırarak, kaldırdı.
Pistte 24 saat çalışan ekipler, hasarlı bölgelere beton dökümüne başladı.
Bu işlemlerin tamamlanmasıyla yapılacak kontrollerin ardından havalimanı pistinin uçakların iniş ve kalkışına elverişli hale getirileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.