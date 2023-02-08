Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.