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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.02.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

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