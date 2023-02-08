Gölbaşı'nda 69 yaşındaki kişi enkazdan 57 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki kişi, yaklaşık 57 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Tokat
Tokat Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Esenler Belediyesi ve UMKE ekipleriyle depremden yaklaşık 57 saat sonra ilçe merkezinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Özgil'i kurtardı.
Depremzede, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.