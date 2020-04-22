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Türkiye, Koronavirüs

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Hatay'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 Türk vatandaşı, karantinada tutulacakları İskenderun'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Burak Milli   | 22.04.2020
Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Hatay'da karantinaya alındı

Hatay


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Hatay'ın İskenderun ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Hatay Havalimanı'na getirilen 160 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dezenfeksiyon ve sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları yurda götürüldü.

Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.

Bu arada, polis ekipleri de binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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