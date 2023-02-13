Osmaniye'de konteyner kent kurulum çalışması başladı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent kurulması için çalışma başlatıldı.
Osmaniye
AFAD'ın, merkeze bağlı Dereobası ve Fakıuşağı mahallelerinde 120 dönüm alanda kuracağı konteyner kent için iş makineleri zemini düzelterek, konteynerler için hazır hale getiriyor.
Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla ilk etapta 1367 konteyner, depremzedelerin hizmetine sunulacak.
İçerisinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ve banyo bulunan, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik konteynerlerin bölgeye nakli sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.