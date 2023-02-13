Dolar
18.84
Euro
20.17
Altın
1,856.15
ETH/USDT
1,484.80
BTC/USDT
21,616.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de konteyner kent kurulum çalışması başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent kurulması için çalışma başlatıldı.

Tahir Turan Eroğlu, İbrahim Aktaş   | 13.02.2023
Osmaniye'de konteyner kent kurulum çalışması başladı

Osmaniye

AFAD'ın, merkeze bağlı Dereobası ve Fakıuşağı mahallelerinde 120 dönüm alanda kuracağı konteyner kent için iş makineleri zemini düzelterek, konteynerler için hazır hale getiriyor.

Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla ilk etapta 1367 konteyner, depremzedelerin hizmetine sunulacak.

İçerisinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ve banyo bulunan, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik konteynerlerin bölgeye nakli sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin 97 şüpheli tutuklandı
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı
İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı
Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti

Benzer haberler

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı

İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı
İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı

İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı
TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri maaşlarını depremzedelere bağışladı

TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri maaşlarını depremzedelere bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet