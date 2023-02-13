Dolar
18.84
Euro
20.19
Altın
1,855.96
ETH/USDT
1,487.20
BTC/USDT
21,665.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan kişilerin hangi hastanede tedavi olduğuna yönelik bilgi verme hizmetini de sunacak.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.02.2023
Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

Ankara

Bakanlığın sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren SABİM 184 telefon hattı, yaralı depremzedelerin yakınları için bilgi verme hizmetine başladı.

Konuyla ilgili Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için SABİM ALO 184 hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı
İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı
Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti
İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı

Benzer haberler

Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

İspanyol arama kurtarma ekibinden Türk halkının dayanışmasına övgü

Gaziantep'te depremde enkazdan çıkarılan anne ile bebeği, 8 gün sonra kavuştu

Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor

Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor

THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor
Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı

Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet