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Malatya'da özel harekat polisleri, 5 kişiyi enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Cankut Taşdan   | 06.02.2023
Malatya'da özel harekat polisleri, 5 kişiyi enkazdan çıkardı

Ankara

Malatya kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekatçılar, bodrum kattan ses alınması üzerine önce yaşam üçgeni oluşturdu. Bir ailenin üstünde kalan beton bölümü balyozla kıran ekipler, 2'si çocuk 5 kişiyi tek tek boşluktan çıkartarak kurtardı. Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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